العمل بغزة: تعليق الدوام في مراكز التدريب المهني غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العمل في قطاع غزة عن تعليق الدوام ليوم غد الخميس 23 فبراير 2023 في كافة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل.وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا التعليق جاء استجابة لنداء كافة الفصائل الوطنية والإسلامية، ودعوتهم للإضراب الشامل تضامناً مع أهلنا في مدينة نابلس الصامدة وإكراماً لأرواح شهداء اليوم الذين استشهدوا إثر العدوان الذي شنته قوات الاحتلال.وكانت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، أعلنت مساء اليوم ، الحداد والإضراب العام غداً الخميس في كافة أنحاء القطاع.وقالت الفصائل في بيان لها إنه "توحيداً للموقف الفلسطيني في جميع المناطق والساحات تعلن فصائل العمل الوطني والإسلامي الحداد والإضراب الوطني الشامل غداً الخميس في كافة أنحاء قطاع غزة وفي كافة مناحي الحياة تعبيراً عن غضب الشعب الفلسطيني واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي الإسرائيلي".وطالبت فصائل العمل الوطني والإسلامي أبناء شعبنا في كل مكان الي التعبير عن الغضب والاستنكار لهذه الجريمة بالتحركات الشعبية والجماهيرية وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان من أرضنا فلسطين.