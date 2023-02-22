"الخارجية": طلبنا اجتماعات طارئة لمجلس الأمن والجامعة العربية والتعاون الإسلامي لحماية شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أنه تم تقديم طلب باسم دولة فلسطين لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق شعبنا وآخرها مجزرة نابلس وبقية المجازر المستمرة وطلب توفير الحماية الدولية.وقال المالكي "طلبنا ايضا اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، وكذلك اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي، بهدف الادانة الجماعية والفردية من قبل الدول لمجازر الاحتلال بالإضافة إلى طلب الحماية الدولية.وسبق أن قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.وأوضحت وكالة "وفا" الرسمية، أن هذا التوجه يأتي عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في مدينة نابلس، وباقي مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحق شعبنا.وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، أعلن في وقت سابق اليوم، أن القيادة الفلسطينية تدرس بعمق اتخاذ خطوات على المستويات كافة ردا على جريمة نابلس.