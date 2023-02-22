السعودية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، ما أدى لارتقاء 10 شهداء وإصابة آخرين.وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددة على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.وأعربت الخارجية السعودية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.