مصر تدين جريمة نابلس وتعرب عن قلقها تجاه التصعيد

رام الله - دنيا الوطنأدانت جمهورية مصر العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، ما أدى لاستشهاد عشرة مواطنين فلسطينيين، وإصابة أكثر من مئة آخرين.وأعربت "الخارجية" المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، والذي يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.