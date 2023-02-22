الزق: حان الوقت لانتفاضة شعبية في وجه الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق، إن ما قام به جيش الاحتلال من مجزرة بشعة اليوم في نابلس، هو تعبير عن نهج الحكومة اليمينية المتطرفة.ولفت الزق في حديث مع "دنيا الوطن" أن تعامل الاحتلال مع شعبنا بهذه الطريقة لن يجلب له سوى هبة جماهيرية شاملة غاضبة في وجهه يشارك فيها كل شعبنا الفلسطيني.وشدد على أنه حان الوقت للشروع بهبة شعبية ترقى لانتفاضة شعبية تشمل كل الوطن، فالاحتلال يمارس القتل ومصادرة الأراضي ولا خيار أما شعبنا سوى مواصلة النضال.