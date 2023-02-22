مزهر: لا أمان للاحتلال وخيار الكفاح هو طريقنا نحو القدس

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، إنه لا أمان للاحتلال وكل سياساته الفاشية التي نتج عنها مجزرة نابلس اليوم والتي استشهد فيها 10 مواطنين بالإضافة للعشرات من المصابين.وأكد مزهر في حديث مع "دنيا الوطن" أن "خيار القتال والكفاح هو خيار شعبنا الفلسطيني، لافتاً إلى أن ما دون ذلك هو الذل والهوان فالطريق للقدس معبد بالدماء والشهداء".وشدد مزهر أن الاحتلال لن يتمكن من النيل من عزيمتنا الشعب الفلسطيني، ومقاوميه، وأن ما جرى في نابلس اليوم وجنين سابقاً، سيزيدنا صلابة وقوة.