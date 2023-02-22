فتح لـ "دنيا الوطن": مطلوب تدخل دولي فوري لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال















رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن جريمة الاحتلال في نابلس اليوم، تأتي ضمن مسلسل الجرائم التي ترتبها حكومة "نتنياهو بن غفير" ضد الشعب الفلسطيني.وقال المتحدث باسم الحركة منذر الحايك لـ "دنيا الوطن" أن ما الاحتلال يعتقد أنه من خلال مجزرة نابلس قادر على كسر إرادة الشعب الفلسطيني، لكن شعبنا مستمر في نضاله ومسيرته حتى تحقيق كافة أهدافه.ودعا الحايك المجتمع الدولي وكل الوسطاء لمراقبة هذا الاحتلال الذي يرتكب الجرائم دون أي حساب، كما أنه مطلب التدخل فورا لحماية شعبنا المدني ومقدساتنا التي تنتهك باستمرار.