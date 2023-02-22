شؤون فلسطينية

توضيح هام من التنمية بغزة حول سعر صرف الدولار في المنحة القطرية

توضيح هام من التنمية بغزة حول سعر صرف الدولار في المنحة القطرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، توضيحا هاماً بشأن سعر صرف الدولار ضمن المنحة القطرية.

وقالت الوزارة "وصلت العديد من الأسئلة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتواصل العديد من المواطنين مع الوزارة حول قيمة صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة".

وأضافت "توضح وزارة التنمية الاجتماعية أن الفارق بين المبلغ الذي يتم صرفه للمستفيدين (310 شيكل) وسعر الصرف في السوق، يتم تسويته عبر زيادة عدد المستفيدين من المنحة ، حيث وصلت أعداد المستفيدين منذ عدة أشهر إلى 106 ألف مستفيد شهرياً، عوضا عن 100 ألف مستفيد، لذا وجب التوضيح".

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