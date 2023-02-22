إعلان الحداد والإضراب العام غدا الخميس في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، الحداد والإضراب العام غداً الخميس في كافة أنحاء القطاع.وقالت الفصائل في بيان لها إنه "توحيداً للموقف الفلسطيني في جميع المناطق والساحات تعلن فصائل العمل الوطني والإسلامي الحداد والإضراب الوطني الشامل غداً الخميس في كافة أنحاء قطاع غزة وفي كافة مناحي الحياة تعبيراً عن غضب الشعب الفلسطيني واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي الإسرائيلي".وطالبت فصائل العمل الوطني والإسلامي أبناء شعبنا في كل مكان الي التعبير عن الغضب والاستنكار لهذه الجريمة بالتحركات الشعبية والجماهيرية وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان من أرضنا فلسطين.