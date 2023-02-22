القيادة تقرر التوجه لمجلس الأمن لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا

رام الله - دنيا الوطنقررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.وأوضحت وكالة "وفا" الرسمية، أن هذا التوجه يأتي عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في مدينة نابلس، وباقي مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحق شعبنا.وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، أعلن في وقت سابق اليوم، أن القيادة الفلسطينية تدرس بعمق اتخاذ خطوات على المستويات كافة ردا على جريمة نابلس.