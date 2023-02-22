التربية بغزة: تعليق الدوام غداً الخميس تضامناً مع الضفة ونابلس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تعليق الدوام ليوم غد الخميس في كافة المدارس الحكومية، والخاصة، ومدارس الوكالة، ورياض الأطفال تضامناً مع أهلنا في الضفة الغربية.وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "استجابة لنداء الفصائل الوطنية والإسلامية، وتلبية لدعوتهم للإضراب الشامل، وتضامناً مع أهلنا في مدينة نابلس الصامدة وإكراماً لأرواح شهدائها الذين ارتقوا اليوم إثر العدوان الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال المجرم، تعلن وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن تعليق الدوام ليوم غد الخميس 23 فبراير 2023 في كافة المدارس الحكومية، والخاصة، ومدارس الوكالة، ورياض الأطفال".