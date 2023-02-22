الاحتلال يستهدف مسيرات سلمية شرق قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، بنيران أسلحتها وقنابل الغاز المسيل للدموع مجموعة من مواطنين تظاهروا قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم ومواقعهم العسكرية فتحوا النار وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات الفتية والشبان الذين تظاهروا بشكل سلمي قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج ومحافظة خان يونس وسط وجنوب القطاع، احتجاجا على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال صباح اليوم بحق أبناء شعبنا في محافظة نابلس، وأدت إلى استشهاد عشرة مواطنين وإصابة أكثر من 100 بعضهم بحالة الخطر.