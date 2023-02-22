طولكرم: إضراب شامل غدا الخميس تنديدا بمجزرة نابلس

أعلنت فصائل العمل الوطني وحركة فتح في محافظة طولكرم، اليوم الأربعاء، الإضراب الشامل غدا الخميس، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقَوا خلال المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.



ونددت فتح وفصائل العمل الوطني في بيان لها، بالجريمة الإرهابية التي نفذها الاحتلال في مدينة نابلس، وأكدت أن هذه المجزرة الوحشية لن ترهب شعبنا المناضل والمصمم على مواصلة طريق الكفاح في مواجهة الاحتلال والتصدي لسياساته وإجراءاته العدوانية، وهذه المجزرة لن تثني شعبنا في معركته المستمرة على طريق الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



كما دعت إلى التصدي للاحتلال وجرائمه العدوانية، وتفعيل أشكال المقاومة الشعبية كافة في مجابهة الاحتلال، ومواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي لإدانة جرائم الاحتلال، وعدم السماح بأن يفلت قادة الاحتلال من العقاب.





رام الله - دنيا الوطن