التعاون الإسلامي تدين مجزرة نابلس وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

رام الله - دنيا الوطنأدانت منظمة التعاون الإسلامي وبشدة المجزرة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس اليوم الأربعاء، والتي أدت إلى استشهاد عشرة مواطنين فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين، سبعة منهم بحالة الخطر، معتبرة أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة.ودعت في الوقت نفسه، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.