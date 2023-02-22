"مدى" يدين اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين في مدينة نابلس

رام الله - دنيا الوطنأدان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" الاعتداء الصارخ على الصحفيين في مدينة نابلس صباح اليوم الأربعاء، وإصابة ثلاثة صحفيين منهم بجروح في أماكن مختلفة من أجسامهم أثناء تغطية اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.وأصيب كلا من مصور فضائية النجاح عمير جمال استيتية بشظية في الأذن، ومراسل تلفزيون فلسطين في سلفيت محمد الخطيب برصاصة في اليد، فيما تعرض الصحفي أحمد خلف للاختناق بالغاز.واستهدفت قوات الاحتلال على الصحفيين بالرغم من ارتدائهم للزي الصحفي الموسوم بكلمة “Press” ما يدل بشكل واضح على أنهم صحفيون ويؤدون عملهم في الميدان.واستنكر مركز "مدى" ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون من اعتداءات صارخة ومضايقات أثناء تأديتهم عملهم على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، ويطالب المجتمع الدولي بإرغام سلطات الاحتلال على وقف اعتداءات قواتها على الصحفيين، كما يطالب بإرغامها على احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي، والتي تنص على أن الصحفيين هم أفراد مدنيون يجب أن توفر لهم الحماية ويجب ملاحقة كل من يتعرض لهم ويعتدي عليهم.وكان مركز "مدى" قد وثق خلال العام المنصرم 2022 (416) انتهاكاً إسرائيلياً ضد الحريات الإعلامية بنسبة 69% من مجمل الانتهاكات الموثقة خلال العام.