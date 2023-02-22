نقابات عمال فلسطين تحمل الاحتلال المسؤولية عن مجزرة نابلس

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس نقابة العاملين في البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، مصطفى الفرا إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة عن المذبحة التي ارتكبتها اليوم في مدينة نابلس والتي راح ضحيتها ما يزيد عن عشرة شهداء و100جريح.وأكد الفرا بأن الحركة العمالية الفلسطينية التي قدمت العديد من الشهداء والأسرى والجرحى ستظل دائماً الحاضنة والحصن المنيع لاستمرار الثورة حتى الحرية والاستقلال.ودعا مصطفى الفرار الاتحادات والنقابات العمالية العربية والدولية للتحرك الجماهيري للضغط من أجل إدانة العدوان الإسرائيلي وتجريمه وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني وكذلك مقاطعة كل الشركات الإسرائيلية في الدول والمعابر والمطارات والموانئ.وثمَّن الفرا مواقف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على الجهود المبذولة لتعرية حكومة الاحتلال دولياً وتقديمها لمحكمة الجنيات ودعمها المطلق لأُسر الشهداء والجرحى والأسرى.