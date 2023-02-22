تنديداً بمجزرة نابلس.. فصائل العمل الوطني تدعو لمسيرات في غزة والضفة

رام الله - دنيا الوطندعت فصائل العمل الوطني اليوم الأربعاء، لمسيرات في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس وأراضي عام 48، دعماً وإسناداً لنابلس عقب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال.ونعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في بيان لها شهداء نابلس، مؤكدةً أن جرائم الاحتلال المتصاعدة والإعدام الميداني لأبناء شعبنا لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة والاشتباك مع الاحتلال في كل مكان من أرض فلسطين المحتلة.ودعت الفصائل المقاومة في كل مكان للتصدي للاحتلال والمستوطنين، كما دعت جماهير شعبنا إلى التحرك في مسيرات حاشدة نحو المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وأراضي عام 48.وطالبت أبناء شعبنا في قطاع غزة للخروج بمسيرات حاشدة بعد صلاة مغرب اليوم في جميع المحافظات دعماً وإسناداً للمقاومة في القدس والضفة الغربية ونابلس.ولفتت إلى أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه وسيخرج الأبطال من أبناء شعبنا ومقاومته وفصائله للاحتلال في كل مكان للرد على جرائمه المستمرة.وحملت المجتمع الدولي المسئولية عن تغول الاحتلال وارتكابه لجرائم الحرب المتواصلة وسط صمت دولي مستهجن ومرفوض يجعل المجتمع الدولي شريكاً فعلياً في تحمل مسئولية هذه الجرائم وما سيترتب عليها.