مباشر | شهيدان وإصابات خطيرة في الاقتحام المتواصل للاحتلال في نابلس

شؤون فلسطينية

اتحاد المعلمين يُعلن الإضراب غدًا الخميس في مدارس الضفة والقدس

اتحاد المعلمين يُعلن الإضراب غدًا الخميس في مدارس الضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، عن إضراب شامل في مدارس الضفة الغربية والقدس يوم غد الخميس انسجامًا مع قرار فصائل العمل الوطني.

وقال أمين عام الاتحاد سائد ارزيقات في تصريحٍ صحفي: "إنّه انسجامًا مع قرار فصائل العمل الوطني وانتصارًا لدماء الشهداء فإننا نعلن الإضراب الشامل غدًا الخميس في جميع مدارس الضفة الغربية والقدس الشريف والمديريات والوزارة، وغضبًا على مجزرة الاحتلال في نابلس جبل النار والثوار والأحرار وإكراما لأرواح الشهداء الأبطال شهداء الملحمة البطولية الذين ارتقوا دفاعًا عنا".

ودعا أمين عام اتحاد المعلمين إلى الخروج بمسيرات غضب في كل حي وشارع غضبا للشهداء في كل المواقع ونقاط الاشتباك.

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