جيش الاحتلال يصدر بياناً حول عدوانه على نابلس

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (شاباك) و"حرس الحدود"، بياناً أعلن من خلاله أنه اغتال ثلاثة مما وصفهم بـ "المطلوبين".





ووفق البيان فإنه بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، شن الجيش اقتحاماً لمدينة نابلس، تم خلالها اغتيال ثلاثة مواطنين بزعم بالمشاركة في عملية إطلاق نار خلال الشهور الماضية، قُتل خلالها جندي إسرائيلي، كما أنهم يخططون لتنفيذ عمليات إطلاق نار أخرى في الإطار الزمني القريب"، على حد ادعاء البيان.





وقال البيان إن المطلوبين الثلاثة الذين تم اغتيالهم، هم حسام اسليم، وليد الدخيل، ومحمد عبد الغني، مشيراً إلى أنه تم العثور على أسلحة وذخيرة في منزل المطلوبين في نابلس.





واستشهد، اليوم الأربعاء، عشرة مواطنين، وأصيب 102 آخرون بينهم خمسة بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مدينة نابلس.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن الشهداء هم: عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، وتامر نمر ميناوي (33 عاما)، ومصعب منير محمد عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عاما)، وليد رياض حسين دخيل (23 عاما)، وعبد الهادي عبد العزيز أشقر (61 عاما)، والطفل محمد فريد شعبان (16 عاما)، الشهيد جاسر جميل عبد الوهاب قنعير (23 عاماً).

رام الله - دنيا الوطن