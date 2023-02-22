الاحتلال يعزز نشر القبة الحديدية خشية إطلاق صواريخ من غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال عزز نشر القبة الحديدية في "غلاف غزة"، لاحتمال إطلاق صواريخ من القطاع رداً على أحداث نابلس.بدورها، نقلت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية عن مسؤول عسكري كبير، قوله، إن "المنظومة الأمنية تستعد لعمليات انتقامية رداً على الأحداث في نابلس، واحتمال امتداد التوترات إلى قطاع غزة أيضاً".وكان الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، قد قال إن المقاومة في غزة تراقب جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية.وأكد أبو عبيدة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تيلجرام)، اليوم الأربعاء، أن صبر المقاومة آخذ في النفاد.واستشهد، عشرة مواطنين، وأصيب 102 آخرون بينهم خمسة بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مدينة نابلس، اليوم الأربعاء.وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن الشهداء هم: عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، وتامر نمر ميناوي (33 عاما)، ومصعب منير محمد عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عاما)، وليد رياض حسين دخيل (23 عاما)، وعبد الهادي عبد العزيز أشقر (61 عاما)، والطفل محمد فريد شعبان (16 عاما)، الشهيد جاسر جميل عبد الوهاب قنعير (23 عاماً).وأشارت إلى أن عدد المصابين وصل إلى 102 بينهم سبعة في حالة حرجة، موزعين على مستشفيات: رفيديا الحكومي 47 إصابة بالرصاص الحي، بينها ثلاث إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، 20 إصابات أحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 15 إصابة بينها ثلاثة بحالة حرجة، ومستشفى الاتحاد النسائي تسع إصابات، والعربي التخصصي 11 إصابة.وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلاً، وسط إطلاق نار كثيف.وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.