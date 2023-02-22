الديمقراطية: شعبنا يقطف الثمار المسمومة للصفقة بين السلطة والاحتلال والبيت الأبيض



وتابعت: "لم يمض سوى يومين على تهليل القيادة الرسمية الفلسطينية لهذه التفاهمات إلى حد اعتبارها انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية، والتي من بينها حسب ما تدّعيه السلطة وقف هدم المنازل وتخفيف اقتحامات المدن والقرى الفلسطينية، حتى استأنفت دولة الاحتلال الفاشية جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني ، متجاهلة البيان الهزيل الصادر عن محلس الأمن والذي يشكل تراجعا كبيرا عن الموقف الرسمي الفلسطيني والدولي والاكتفاء بالتعبير عن القلق من القرارات الإسرائيلية التي تشرعن البؤر الاستيطانية"، وفق البيان.



واختتمت "الديمقراطية" بيانها بالقول: "لم يعد امام شعبنا سوى التمسك بخيار المقاومة الشعبية والوحدة الميدانية التي جسدتها القوى في القدس المحتلة في إعلانها العصيان المدني ، والأسرى في معركتهم البطولية، على طريق بناء استراتيجية كفاحية وطنية مجمع عليها من كافة القوى والفصائل الفلسطينية ، استراتيجية تجمع بين النضال والمقاومة والعمل السياسي والديبلوماسي المتناغم معها بعيدا عن الرضوخ للإملاءات الأمريكية".







وقالت إن هذه المجزرة واستمرار هدم المنازل في بيت لحم في المنطقة المسماة "ج"، واستمرار أعمال التجريف في منطقة عين سامية، "إنما تكشف حقيقة ما يسمى بالتفاهمات التي توصلت لها السلطة مع دولة الاحتلال والتي بسببها قامت القيادة الفلسطينية بسحب مشروع القرار من التصويت في مجلس الأمن، وأن الخطوة من قيادة السلطة إنما جاءت نتيجة الضغوط الأمريكية التي سعت الى عدم إحراجها في حال تصويتها ضد القرار".