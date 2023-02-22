نقابة الصحفيين تدين مجزرة نابلس واستهداف الصحفيين

رام الله - دنيا الوطنأدانت نقابة الصحفيين ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مدينة نابلس صباح اليوم، والتي أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين، واصابة نحو 300 مواطن وفق معطيات الهلال الأحمر الفلسطيني، من بينهم ثلاثة صحفيين.واعتبرت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المجزرة الحاصلة هي ترجمة للتوجهات الفاشية لحكومة الاحتلال، تنفذ بغطاء استعماري، وتأتي بعد أيام فقط من التدخلات الأمريكية للوصول الى ما تسميه إدارة بايدن – بلينكن "تهدئة"، جوهرها توفير غطاء لمزيد من جرائم الاحتلال.ووفق البيان فإن النقابة تترحم على أرواح المواطنين الأبرار الذين استشهدوا في هذه المجزرة، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، بما فيهم الصحفيون الثلاثة محمد الخطيب وعمير استيتية واحمد خلف.وتؤكد النقابة أن هذا الاستهداف المتعمد للصحفيين يأتي في سياق الحرب المفتوحة ضد حرية العمل الصحفي، ومحاولة اسكات صوت الحقيقة، ومنع نقل الصورة الصادقة الى اعين العالم، وهو ما يستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً وفعالاً للجم الاحتلال وقادته المنفلتين.ووفق البيان فإن النقابة وإذ تفخر وتشيد بالصحفيين، وخاصة العاملين في الميدان، وتثمن جهودهم وتحملهم للمخاطر الجسيمة، فإنها تؤكد تمسكها بالدفاع عن كل الصحفيين، ومواصلة جهودها مع احرار العالم من أجل كف يد الاحتلال عن الصحفيين ووسائل الاعلام، ومحاسبة الاحتلال وقادة كيانه على الجرائم المرتكبة بحقهم.