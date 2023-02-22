فارس يطلع مسؤولاً أميركياً على آخر التّطورات والمستجدات على صعيد قضية الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ قدورة فارس، رئيسالمكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية جورج نول، خلال لقاء جرى اليوم في مقر نادي الأسير في رام الله، على الانتهاكات التي ترتكب بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال.وتوقف فارس مطولًا عند التّحولات الخطيرة التي يواجهها الأسرى من سياسات ممنهجة، وآخر المستجدات والتطورات الحاصلة في سجون الاحتلال، وتحديدا فيما يتعلق بالإجراءات التي أوصى بها (بن غفير)، وخطوات الأسرى ومسارها المتصاعد بما فيها خطوة الإضراب عن الطعام، كما توقف عند التصعيد الخطير في القدس واستهداف الأسرى المقدسيين والمحررين منهم، وتداعيات ذلك على السّياق السّياسي العام، بما يحمله من أبعاد، واستحداث أدوات لمحاربة الوجود الفلسطيني.وأوضح فارس، مخاطر التّصعيد الإسرائيلي الراهن، تحديدًا في قضيتي الأسرى والقدس، حيث أنّ كافة المعطيات تؤكد أنّ هذا التّصعيد سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في كافة أنحاء فلسطين.وخلال اللقاء قدم فارس تفنيدًا مفصلًا للادعاءات الإسرائيلية التي تطرحها حول قضية الأسرى.وطالب فارس نول في نهاية اللقاء، بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل وقف الانتهاكات بحق الأسرى.