بماذا عقبت حركة فتح على جريمة الاحتلال في نابلس؟





وحملة الحركة "الاحتلال مسؤوليّة تداعيات عدوانه على شعبنا"، مؤكدة أنّ "شعبنا سيواصل الدفاع عن حقوقه التاريخيّة المشروعة، ولن يتقهقر أمام سياسات الإرهاب والقتل والبطش".



ودعت (فتح) المجتمع الدولي إلى "التدخُّل الفوريّ، وإلزام منظومة الاحتلال بوقف عدوانها الهمجيّ على شعبنا"، مُطالبةً إياه بكسر حلقة الصّمت المطبق تجاه ما يرتكبه الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطينيّ.







رام الله - دنيا الوطننعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، شهداء نابلس، اليوم الأربعاء، محملة الاحتلال مسؤولية عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني.وقالت (فتح)، في بيان، "إنّ العدوان المستمرّ على شعبنا في نابلس والأرض الفلسطينيّة كافة، يؤكّد أنّ حكومة الاحتلال ماضية في تأزيم الأوضاع عبر الإرهاب الدمويّ الذي يمارسه جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين، واستهداف المدنيين والأطفال وكبار السن والطواقم الطبيّة والصحفيّة".