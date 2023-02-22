الخارجية تدين جرائم الاحتلال بنابلس وتؤكد متابعتها مع الجهات والمحاكم الدولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين "الاقتحام الدموي الذي ارتكبته قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، في مدينة نابلس"، والذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات، بينها إصابات خطيرة، واعتبرته "إرهاب دولة منظما وتصعيدا خطيرا في ساحة الصراع".







وأكدت الوزارة في بيان لها، ظهر اليوم الأربعاء، أن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، بما فيها الاقتحامات الدموية وجرائم القتل خارج القانون. واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق التهدئة.

رام الله - دنيا الوطنوبينت أنها تتابع هذه الجرائم على المستويات كافة، بما فيها الأممية والمحاكم الدولية المختصة.