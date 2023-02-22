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أبو عبيدة: المقاومة بغزة تراقب جرائم الاحتلال في الضفة وصبرها آخذ بالنفاد

أبو عبيدة: المقاومة بغزة تراقب جرائم الاحتلال في الضفة وصبرها آخذ بالنفاد
أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، إن المقاومة في غزة تراقب جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية.

وأكد أبو عبيدة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تيلجرام)، اليوم الأربعاء، أن صبر المقاومة آخذ في النفاد.

واستشهد، تسعة مواطنون، وأصيب 102 آخرون بينهم خمسة بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مدينة نابلس، اليوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن الشهداء هم: عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، وتامر نمر ميناوي (33 عاما)، ومصعب منير محمد عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عاما)، وليد رياض حسين دخيل (23 عاما)، وعبد الهادي عبد العزيز أشقر (61 عاما)، والطفل محمد فريد شعبان (16 عاما).

وأشارت إلى أن عدد المصابين وصل إلى 102 بينهم سبعة في حالة حرجة، موزعين على مستشفيات: رفيديا الحكومي 47 إصابة بالرصاص الحي، بينها ثلاث إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، 20 إصابات أحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 15 إصابة بينها ثلاثة بحالة حرجة، ومستشفى الاتحاد النسائي تسع إصابات، والعربي التخصصي 11 إصابة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلاً، وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.

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