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شؤون فلسطينية

التنمية تُعلن موعد صرف مساعدات للأيتام في القطاع

التنمية تُعلن موعد صرف مساعدات للأيتام في القطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسة "وافا" للتنمية وبناء القدرات، ستباشر بصرف المساعدات النقدية للأيتام في قطاع غزة ابتداء من صباح يوم غد الخميس.

وقال الوزير مجدلاني: تستهدف المساعدات 5000 يتيم ينتمون للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات وزارة التنمية، وتبلغ قيمتها 5 ملايين شيكل.

وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام المساعدة النقدية من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي  (Pal Pay).

وأوضح أنه يجب على الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من مؤسسة "وافا" على هواتفهم.

وأكد الطرفان أهمية البرنامج الذي يساهم في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة، كونه سيمكن الأيتام ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.    

وشكر الوزير مجدلاني، الجمعية الكويتية، ودولة الكويت أميراً وشعباً على المساعدات الإنسانية وعلى دورهم في هذا المشروع وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني.

ودعى مؤسسة "وافا" بالعمل من أجل توفير المساعدات للأسر في مدينة القدس، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن المقدسي ودعم صموده في ظل الهجمة الشرسة للاحتلال والمتمثلة بهدم البيوت وتشريد العائلات والهادفة لتهويد مدينة القدس.

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