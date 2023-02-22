الرئاسة الفلسطينية تُعقب على جريمة الاحتلال في نابلس

أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 50 آخرين، خمسة منهم بحالة الخطر.







وحمل الناطق باسم الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع.

رام الله - دنيا الوطنوقال: إن "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس اليوم، تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على شعبنا.