الحسيني: نحذر من تبعات سياسة التضييق للاحتلال بالقدس خلال رمضان

أطلع، رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور، على الأوضاع في مدينة القدس، والمعاناة التي يكابدها المقدسيون، محذرا من تبعات الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق البشر والحجر في المدينة المقدسة.







وأعرب الحسيني، لدى استقباله سفير الأردن في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، عن خشيته من تصاعد حدة التوتر في مدينة القدس، خلال شهر رمضان المبارك، جراء سياسة تضييق الخناق التي تمارسها سلطات الاحتلال على عموم أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعطشون للقدوم إلى المسجد الأقصى.





ودعا الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وتوفير الحماية لأحد أقدس بقعة إسلامية، وحمايته من الاستهداف الإسرائيلي المبرمج، والالتفاف حول الوصاية الهاشمية الأردنية، باعتبارها الدرع الواقي للمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية، حفاظا على الوضع القانوني التاريخي والأستاتيكو المعمول به منذ عقود طويلة.

رام الله - دنيا الوطنكما استعرض الحسيني نتائج مؤتمر القدس 2023 الذي عُقد قبل أسبوع في القاهرة والأهداف المرجوة منه، مؤكدا أن تعزيز الصمود في القدس يعد أهم روافع العمل الوطني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، لافتا إلى الحضور القوي للبعدين القانوني والسياسي في المؤتمر.من جانبه، أكد السفير الأردني أهمية مؤتمر القدس، وضرورة إنجاح أهدافه وخاصة في مجالي التنمية وتعزيز الصمود، وصولا إلى تحقيق إنجازات على أرض الواقع، موضحا أن المسؤولية المحلية والعربية والإقليمية والدولية في المدينة المقدسة، يجب أن تتحلى بالروح الوطنية أكثر منها اجتماعية أو اقتصادية، ولافتا إلى الجهود المشتركة والتي يقودها الأردن على الصعيدين الدولي والإقليمي، لدعم أطر الاستقرار والسلام.