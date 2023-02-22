اشتية: ما تتعرض له مدينة نابلس إرهاب دولة منظم

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس الوزراء محمد اشتية، العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 36 آخرين.ووصف اشتية العدوان "بالإرهاب المنظم الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية"، مطالباً الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.ووجه اشتية التحية للأهالي في "المدينة الصابرة التي لم تتوقف يوماً عن تقديم التضحيات طيلة سنوات النضال الطويلة"، مؤكداً أن "كل ما يمارس ضد شعبنا لن يثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لتحقيق أهدافه بالحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس".