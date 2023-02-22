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الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر إعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السلط

الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر إعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السلط
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية "خلية السلط الإرهابية"، والتي أوقفت السلطات الأردنية على ذمتها 14 متهماً، أحدهم فار من وجه العدالة.

وعقدت المحكمة، جلسة علنية للحكم على المتهمين الذين استحضرتهم عبر الشاشة المرئية دون وجودهم داخل أروقة المحكمة، وفق ما جاء على موقع (قناة المملكة) الأدرنية.

وصدر قرار الحكم على المتهم الأول والثاني والرابع عشر بالإعدام شنقاً، والحكم على المتهم الثالث بالأشغال المؤقتة 20 عاماً والرسوم.

والحكم على المتهم الرابع بالأشغال المؤقتة 15 عاماً، والحكم على المتهم الخامس بالأشغال المؤقتة خمس سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين.

والقضية التي عرفت باسم "خلية السلط الإرهابية"، على إثر انفجار عبوة ناسفة في دورية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك في 10 آب/ أغسطس 2018 بالقرب من مقر مهرجان الفحيص، أدت إلى مقتل دركيين، وإصابة ستة من أفراد الدورية.

وفي اليوم الذي تلاه، قتل أربعة من أفراد الأمن كانوا ضمن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية في منطقة نقب الدبور في مدينة السلط، لإلقاء القبض على مشتبه بهم في تفجير الفحيص، وتم اعتقال خمسة من المشتبه بهم وقتل ثلاثة آخرين.

وفي 12 آب/ أغسطس 2018، أعلنت الحكومة الأردنية عن "انتشال ثلاثة جثث لإرهابيين تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة نقب الدبور في مدينة السلط".

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