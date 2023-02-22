أول تعليق من حماس على اقتحام الاحتلال المتواصل لمدينة نابلس

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، على اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس.وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الاحتلال يصر على تصعيد عدوانه على شعبنا من خلال هذه الاقتحامات".وأضاف: أن هذه الحكومة اليمينية معنية بالتصعيد، مشيراً إلى أن "الشباب المقاوم يسطر بطولة عظيمة في التصدي لهذه الاجتياحات والاشتباك مع الاحتلال"، مشدداً على أن "هذه الثورة مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف برغم كل المشاريع الأميركية".وأصيب اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة نابلس.