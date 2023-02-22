أبو ردينة لـ نتنياهو: السلام مع الفلسطينيين أولاً هو طريق تحقيق الأمن والاستقرار
قال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن صنع السلام الحقيقي يأتي من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، التي اقرتها الشرعية الدولية أولاً.
جاء ذلك رداً على تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن تصريحاته تظهر حقيقة نوايا حكومته بالتهرب من استحقاقات السلام القائم على الشرعية الدولية.
وأكد أن الأحداث الجارية اثبتت أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، هو المفتاح الحقيقي لازمات المنطقة.
وشدد على أن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وعقد اتفاقيات فردية هنا أو هناك، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد.
وكان نتنياهو التي قال فيها: إنه "يسعى لتحقيق السلام مع دول عربية من أجل وقف العدوان الإيراني"، وفق تعبيره.
وكان نتنياهو التي قال فيها: إنه "يسعى لتحقيق السلام مع دول عربية من أجل وقف العدوان الإيراني"، وفق تعبيره.
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