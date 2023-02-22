أبو ردينة لـ نتنياهو: السلام مع الفلسطينيين أولاً هو طريق تحقيق الأمن والاستقرار



وكان نتنياهو التي قال فيها: إنه "يسعى لتحقيق السلام مع دول عربية من أجل وقف العدوان الإيراني"، وفق تعبيره.



وشدد على أن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وعقد اتفاقيات فردية هنا أو هناك، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد.