رواجبة: استمرار إغلاق جيوس وانتشار مكثف لقوى الأمن إثر شجار عائلي

قرر محافظ قلقيلية رافع رواجبة، استمرار إغلاق قرية جيوس شرق قلقيلية، في أعقاب مقتل ثلاثة شبان وإصابة 4 آخرين من القرية، إثر شجار عائلي وقع، ليلة أمس الثلاثاء.







وأوضح رواجبة، أن فرض منع التجول وإغلاق القرية جاء ضمن الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية للحفاظ على الامن ومنع تدهور الأوضاع.

رام الله - دنيا الوطنوأكد أن الأجهزة الأمنية ما زالت منتشرة في القرية وتواصل جهودها للبحث عن القتلة والمشاركين في الشجار.ودعا المحافظ رواجبة، المواطنين إلى الالتزام بمنازلهم وعدم ‏التحرك تحت ‏أي ظرف كان، لتمكين قوى الأمن من القيام بواجباتها والحفاظ على الامن العام.وأضاف ان الجهات المختصة توجهت صباح اليوم إلى القرية وتم إجراء حوار مع عائلات الشبان الذين قتلوا أمس، وتم الاتفاق على تسليم جثث الشبان ودفنهم عصر اليوم.