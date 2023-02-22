تغطية متواصلة: شهيد وإصابات خطيرة برصاص الاحتلال عقب اقتحامه البلدة القديمة في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن، وإصابة 25 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة القديمة في نابلس، اليوم الأربعاء.



وكانت الوزارة قد أوضحت، في بيان مقتضب، أن مستشفى رفيديا الحكومي استقبل 20 إصابة بالرصاص الحي، بينها أربع إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، أربع إصابات بالرصاص الحي.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلاً، وسط إطلاق نار كثيف.



وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.



وقال مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.



ودعت فصائل العمل الوطني عبر مكبرات المساجد، المواطنين في نابلس للنزول للشوارع لفك الحصار عن المحاصرين والتصدي لقوات الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطن