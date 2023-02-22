قناة إسرائيلية تكشف فحوى رسالة من تل أبيب لحزب الله وحماس





وأشارت (القناة 12)، الإسرائيلية إلى أن تل أبيب نقلت في الآونة الأخيرة رسالة الى (حزب الله) وحماس تحذرهما من أنها سترد بشكل غير تناسبي لأي هجوم.









في سياق آخر، أفادت (القناة 12) بأن إسرائيل رفعت مستوى الاستعداد بشكل كبير لتوجيه ضربة محتملة للمنشآت النووية في ايران.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عقد مؤخرًا خمس جلسات سرية بهذا الصدد بمشاركة كبار رؤساء الدوائر الأمنية بما فيهم وزير الجيش يؤاف غالانت. وأضافت أن "الوضع السياسي المتأزم في إسرائيل لا يعني أن إسرائيل ليست جاهزة للتعامل مع أي سيناريو عسكري"، وفق تعبيرها.

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية اليوم الأربعاء، فحوى رسالة وجهتها إسرائيل لكل من (حزب الله) وحركة حماس في الآونة الأخيرة.