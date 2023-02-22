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دولي

روسيا: إذا أرادت أمريكا هزيمتنا سندافع عن أنفسنا بالسلاح النووي

روسيا: إذا أرادت أمريكا هزيمتنا سندافع عن أنفسنا بالسلاح النووي
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه، إذا ما أوقفت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا دون تحقيق النصر "فلن تبقى روسيا موجودة، وسيمزقها الغرب إلى أشلاء".

جاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق (تليغرام)، وأضاف: "أصبح من الواضح لجميع القوى المتزنة أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد هزيمة روسيا، فيحق لنا إذن الدفاع عن أنفسنا بأي سلاح، بما في ذلك السلاح النووي".

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن "الولايات المتحدة تشعر بتفوقها وإفلاتها من العقاب، في حين أنه من الواضح لجميع القوى المسؤولة أنه إذا كانت الدول تريد هزيمة روسيا، فنحن على شفا صراع عالمي".

وكان ميدفيديف، قال في وقت سابق، إنه ومن خلال تعليق العمل بمعاهدة "ستارت 3" حصلت الولايات المتحدة على ما تستحقه "بسياستها العقيمة المعادية لروسيا".

وأضاف ميدفيديف: "لا يمكن محاربة روسيا من جهة، والتظاهر من جهة أخرى بأن الأمور تسير كالمعتاد في مجال الاستقرار الاستراتيجي".

جاءت تلك التصريحات فيما من المقرر أن يبحث مجلس النواب في البرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الرئيس فلاديمير بوتين لتعليق مشاركة موسكو في معاهدة "نيو ستارت". 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، أمس الثلاثاء، تعليق العمل بمعاهدة "ستارت" للحد من الأسلحة الإستراتيجية الموقعة مع الولايات المتحدة، متهماً الغرب في خطابه السنوي للأمة باستخدام النزاع في أوكرانيا لـ"القضاء" على روسيا.

وقال بوتين في خطابه أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا، إن روسيا تواجه اليوم خطرا وجوديا ومن المستحيل هزيمتها في أرض المعركة، وستتعامل "بطريقة مناسبة" إزاء تحويل الصراع إلى مواجهة عالمية.

وأضاف: "أتحدث في لحظة صعبة ومهمّة لروسيا، في فترة تشهد تغييرات أساسية في جميع أنحاء العالم".

وتابع أن "الغرب هو من بدأ الحرب، وأن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تسعى لسلطة غير محدودة في الشؤون الدولية، في حين حاولت روسيا وتحاول إيقافها، وأن وعود وكلمات القادة الغربيين كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت لإعداد أوكرانيا للمواجهة، في حين كانت روسيا منفتحة ومستعدة للحوار وتسعى لضمانات أمنية للجميع بمساواة وعدل"، حسب قوله.

كما وقال بوتين: "إن موسكو تتحدى محاولات الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي عن طريق حزمة غير مسبوقة من العقوبات"، مضيفا أن "تريليونات الدولارات على المحك بالنسبة للغرب لكن تدفقات الدخل الروسي لم تنضب".

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