شؤون فلسطينية

فيديو: هل لظاهرة انحسار مياه شاطئ البحر مقدمة لحدوث تسونامي؟

فيديو: هل لظاهرة انحسار مياه شاطئ البحر مقدمة لحدوث تسونامي؟
جانب من انحسار مياه شاطئ بحر شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكد أستاذ علم الجيوفيزياء والزلازل في الجامعة الإسلامية، بغزة، د. زياد أبو هين، أن ظاهرة انحسار مياه شاطئ البحر لا تخيف ولا يوجد لها علاقة بالتسونامي.

وأشار أبو هين في تصريح خاص لـ "أستوديو الوطن" إلى أنه لأجل أن يحدث "تسونامي" يجب أن يكون مركز الزلزال داخل البحر، ولكن "التسونامي" 99% يحدث داخل المحيطات لأنه يحتاج لموجات بحرية كبيرة جداً. 

وقال: إنه لا توجد مقارنة بين البحرين الأحمر المتوسط، مع المحيطين الأطلسي والهادئ، مشيراً إلى أن البحر المتوسط يعتبر بحيرة مغلقة، ولا يحتمل أن يحدث به زلزال.

وأضاف أن ما يحدث داخل البحار هو مد بحري ويستبعد أن يحدث "تسونامي" داخل بحيرة مثل البحر الأبيض.






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