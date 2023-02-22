ارزيقات يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل جريمة إطلاق النار على مركز شرطة بجنين

كشف المتحدث باسم الشرطة في الضفة الغربية، العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأربعاء، تفاصيل ما جرى مساء أمس من إطلاق نار على مركز شرطة اليامون في محافظة جنين وإصابة ضابطين.وقال العقيد ارزيقات في تصريح خاص لـ "" إن "خارجين عن القانون أقدموا مساء أمس، بإطلاق النار تجاه مركز شرطة اليامون في محافظة جنين، وقامت الشرطة بالرد على مصدر إطلاق النار"، متابعًا: "كما وتم بعد ذلك الاعتداء على مواطن بالضرب وسرقت مركبته ولاذوا بالفرار إلى أن تمكنا من إرجاعها له".وأكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أحد الخارجين عن القانون الذين شاركوا في هذه الجريمة، والآن هو متحفظ عليه.وشدد العقيد ارزيقات أن هوية مطلقي النار أصبحت معروفة وأيضًا الدوافع، وهم أشخاص ارتكبوا العديد من جرائم القتل في محافظة جنين، ومنهم من استطاع الهرب من مركز إصلاح وتأهيل جنين، وبسبب ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم قاموا بإطلاق النار في محاولة لثني المؤسسة الأمنية عن متابعتهم وإلقاء القبض عليهم.وأكمل: "تجمع الكثير من أهالي بلدة اليامون تضامنًا مع المركز، ووصلوا إلى المقر دعمًا وإسنادًا لضباط وعناصر الشرطة، بعدما أصيب ضابطا شرطة وصفت إصابتهما بين طفيفة ومتوسطة".