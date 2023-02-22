أريحا: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بسرقة سبعة منازل

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الأربعاء، القبض على مشتبه فيه بسرقة سبعة منازل في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة وبالمتابعة والتحري ومساندة مركز شرطة العوجا قبض على مشتبه فيه وفار من وجه العدالة منذ سنوات ، أقدم على سرقة أغنام وعدد كهربائية وأجهزة إلكترونية وغيرها من منازل مواطنين في البلدة وأنه تصرف بكامل المسروقات في أوقات سابقة.وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.