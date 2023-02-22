"التعاون الخليجي": ندعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، دعم المجلس لكافة الجهود الأممية المبذولة والهادفة لتمديد الهدنة، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.جاء ذلك خلال لقاء البديوي مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بالرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.وأشاد البديوي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، "بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية داخل المحافظات اليمنية، بما يسهم في دعم تنمية واستقرار اليمن لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني".