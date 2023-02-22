الصومال: مقتل عشرة أشخاص في هجوم لحركة الشباب شمال العاصمة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، مقتل عشرة مدنيين وجرح آخرين في هجوم، شمال العاصمة، أعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عنه.وقالت الحكومة في بيان لها: "إن عناصر من حركة "الشباب" هاجموا قرابة الساعة 15:00 (الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش): منزلاً في منطقة عبد العزيز في شمال مقديشو"، لافتاً إلى أن عشرة مدنيين قتلوا وجرح ثلاثة آخرون.وأوضحت السلطات أن قوات الأمن الصومالية "أنقذت وأخرجت خلال هذا الهجوم مدنيين عدة من هذا المنزل ومن المباني المجاورة"، معلنة مقتل أربعة عناصر في حركة الشباب.