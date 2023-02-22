مركزية فتح توجه دعوة للمعلمين حفاظاً على مسيرة التعليم

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أكد أنه "إذا استمرت أزمة إضراب المعلمين قد نضطر الى تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة".





وقال الخضور في تصريح خاص لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن "طلبة الثانوية العامة يجب أن يكونوا بمنأى عن أي سجالات".





وفيما بتعليق تمديد العام الدراسي مطروح وهذا قابل للتدارك حتى الآن إذا كان هناك عودة سريعة، سيتيح لما التعويض دون الاضطرار لتمديد العام الدراسي".





وتابع الخضور: "في حال طال أمد الإضراب سنجد أنفسنا مضطرين لتأجيل امتحانات الثانوية العامة واللجوء للتعويض".

رام الله - دنيا الوطنوجهت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأربعاء، دعوة للحكومة، والمعلمين بشأن الأزمة النقابية الحالية.ودعت اللجنة خلال اجتماعها المعلمين إلى العودة للدوام حفاظاً على مسيرة التعليم وحرصاً على مستقبل أبنائنا وخصوصاً طلبة التوجيهي و"نحن على ثقة بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاقاتها مع النقابات والاتحادات حال توفر الأموال".كما دعت الحكومة إلى "مراجعة وتحديث قانون الخدمة المدنية، ووضع آليات وتدابير لحماية حقوق العاملين في الوظيفة العمومية من معلمين وأطباء وغيرهم".وكان مجلس الوزراء، برئاسة د. محمد اشتية، أكد التزامه بكافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، والبدء بتنفيذها حال توفر الأموال وانتظام الرواتب.