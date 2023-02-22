الصحة تنقل دائرة "القومسيون" الطبي بغزة والجنوب لمقرات جديدة

أعلنت وزارة الصحة في غزة نقل مقر دائرة "القومسيون" الطبي، فرعي غزة والجنوب إلى مقرات جديدة.







وأوضحت الوزارة اليوم، أن مقر "القومسيون" السابق والكائن في مجمع أبوخضرة الحكومي، فرع غزة، سيتم نقله على مقره الجديد في شارع الوحدة، بالقرب من معهد الأمل للأيتام، البوابة الغربية بجوار اتحاد الكنائس.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت أن مقر فرع الجنوب السابق في مدينة خانيونس، بجوار محافظة شرطة خانيونس، سيتم نقله الى مقره الجديد في شارع جمال عبد الناصر -طريق رفح الغربية -مركز صحي مسقط "قيزان النجار".