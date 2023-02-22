دولي

زلزال جديد يضرب إيران

زلزال جديد يضرب إيران
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال جديد بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، قرية "درز" في محافظة فارس جنوب غرب إيران، بعد أقل من 24 ساعة على الزلزال الأول الذي ضرب المنطقة نفسها.

وقال مركز الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران: إن الزلزال وقع في الساعة  الرابعة و41 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء في عمق 11 كم من الأرض.

ووقع الزلزال على مسافة 113 كيلومترا من شمال غربي بندر عباس في جنوب البلاد.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن الزلزال في درز لارستان لم يتسبب في وقوع أي إصابات.

وكان زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب صباح أمس الثلاثاء، قرية درز في ضواحي مدينة لارستان بمحافظة فارس. 

وقد أعلن مدير الطوارئ بمحافظة فارس خليل عبداللهي، عن إيفاد فرق التقييم الى موقع الحدث مبيناً أن الزلزال وقع عند الساعة 9:35 من صباح اليوم الثلاثاء، وفي عمق 10 كم عن سطح الأرض.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس حالة التأهب، مشيراً إلى أنه لا معلومات عن أضرار جراء الزلزال، وفق وسائل إعلام إيرانية.

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