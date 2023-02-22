قيادي فلسطيني: هذا هو الاختبار الحقيقي للإدارة الأميركية الحالية





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الخطوات تتمثل في رفع اسم منظمة التحرير الفلسطينية من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، واتخاذ موقف رافض للاستيطان.





وتابع العوض: "غير ذلك فإن الرهان عليها يصبح كالمستجير من الرمضاء بالنار".





وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أجرى قبل عدة أيام اتصالين هاتفيين بكل من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وطالبهما بالامتناع عن "اتخاذ خطوات أحادية الجانب"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب)، وليد العوض، اليوم الأربعاء، إن الاختبار الحقيقي للإدارة الأميركية الحالية يتمثل في عدة خطوات.