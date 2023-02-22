البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 44 قتيلاً



وفي هذه المدينة الواقعة على بُعد حوالى 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح انهيار أرضي حوالي خمسين منزلاً.





و43 من القتلى الـ44 سقطوا في هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة، أما الضحية الوحيدة التي سقطت خارج مدينة ساو سيباستياو فهي طفلة صغيرة قضت في مدينة أوباتوبا الساحلية الواقعة إلى الشمال.



وقال مكتب حاكم ولاية ساو باولو في تصريحات صحفية، إنّ "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بلا هوادة"، مشيراً إلى أنّ عدد الذين خسروا منازلهم وأصبحوا مشرّدين من جرّاء هذه الكارثة الطبيعية بلغ 760 شخصاً، يضاف إليهم 1730 شخصاً آخر تمّ إجلاؤهم من منازلهم بصورة مؤقّتة.



ولا يزال 38 شخصاً في عداد المفقودين، وبحسب الحاكم فإنّ هذا الرقم يعني أنّ حصيلة ضحايا الكارثة قد ترتفع إلى أكثر من 70 قتيلاً إذا ما تأكّد مصرع هؤلاء المفقودين.



وأعاقت الأحوال الجوية السيئة عمليات البحث عن المفقودين مع هبوط الليل وهطول مزيد من الأمطار ممّا جعل الأرض في المنطقة "رطبة للغاية وزلقة".



وتوقّعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية (إنميت) استمرار هطول الأمطار في المنطقة على مدار الأسبوع.



ولا يزال 25 شخصاً، بينهم ستّة أطفال، يتلقّون العلاج في المستشفيات، سبعة منهم بحالة خطرة، بحسب السلطات المحلية، فيما يشارك قرابة ألف مسعف و50 آلية و14 مروحية في عمليات البحث والإنقاذ.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات البرازيلية أن حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) ارتفعت إلى 44 قتيلاً، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 38 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطل في مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 ملم من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري للمتساقطات، بحسب السلطات المحلية.