الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرين محررين من مخيم نور شمس، شرق طولكرم.







وأفاد نادي الأسير في طولكرم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مؤمن فتحي محمد قرعاوي (27 عاما)، والمحرر محفوظ نظمي عيشة (42 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

رام الله - دنيا الوطنوفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في المخيم وفتشتها وخربت محتوياتها واخضعت أصحابها للاستجواب، وسط إطلاق قنابل الغاز في أزقة وشوارع المخيم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).