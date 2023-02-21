القيادي أبو عرة: انتهاكات المستوطنين تدفع الفلسطينيين لتصعيد المقاومة بالضفة

دعا القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة إلى تشكيل لجان حماية شعبية وأهلية وعائلية، للتصدي لاعتداءات المستوطنين وانتهاكاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطنوأوضح أبو عرة أن معادلة اعتداءات المستوطنين ترتبط عكسيا مع نشاط المقاومة والمواجهة.وقال: "أينما نشطت المقاومة ضعف نشاط المستوطنين، وأينما ضعفت المقاومة قوي نشاط واعتداءات المستوطنين".وأكد على أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس تدفع بالفلسطينيين إلى تصعيد المواجهة وأعمال المقاومة.وأضاف أن "تركز اعتداءات المستوطنين في بؤر معينة دون غيرها مرتبط بوجود بؤر المقاومة؛ فالمناطق التي توجد فيها مقاومة قوية مثل جنين لا يوجد فيها نشاط للمستوطنين وفي نابلس بدرجة أقل".وتابع: "نشاط المستوطنين كبير وواضح في سلفيت وقلقيلية والخليل وبيت لحم وفي رام الله".ولفت إلى أن "تصاعد اعتداءات المستوطنين مرتبط بالدعم اللامحدود من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وتوفير الحماية من قبل جيش الاحتلال في شوارع الضفة الغربية".