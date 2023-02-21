أبو الغيط: بيان رئاسة مجلس الأمن يعكس الموقف الدولي من السياسة الإسرائيلية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ببيان رئاسة مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين، بالإجماع، الذي أدان النشاط الاستيطاني الإسرائيلي واعتبره يُشكل تهديدا خطيرا على إمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس حدود 1967.







وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن "البيان عكس الإجماع الدولي الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي تباشرها الحكومة الإسرائيلية ذات النزعة اليمينية المتطرفة، وبخاصة لجهة شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية والإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، بما يُقوض فعليا إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 1967".

رام الله - دنيا الوطنكما جدد الأمين العام تأكيده أن المجتمع الدولي يتعين عليه تحمل مسؤولياته في الدفاع عن حل الدولتين والتسوية السلمية في مواجهة سياسات إسرائيلية تُهدد بتفجير الوضع في الأراضي المحتلة.وأضاف أن "الرسالة الصادرة عن مجلس الأمن بالإجماع، وما سبقها من بيانات للدول الغربية تنتقد النشاط الاستيطاني الذي تباشره حكومة الاحتلال، يعكس ما يستشعره العالم من خطورة توجهات حكومة اليمين الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة مواصلة هذه الضغوط من جانب المجتمع الدولي وكافة القوى المحبة للسلام والمعنية باستقرار المنطقة والعالم".